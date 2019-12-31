Животные исчезнут из цирков: в Украине анонсировали важное изменение

В 2020 году во всех государственных цирках Украины прекратят использовать животных в цирковых представлениях.

Об этом на своей странице в Facebook заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

По его словам, использование животных в цирке останется в прошлом.

"Сейчас мы работаем над рабочими решениями путей реабилитации этих животных. Все они без исключения будут переданы реабилитационным центрам", - отметил Бородянский.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве состоялся Всеукраинский марш за права животных. Тысячи людей собрались на акцию, чтобы поддержать права животных и сказать нет жестокому поведению с ними.

Многие пришли на марш со своими питомцами. Присоединились к протестующим и родители с детьми, которые любят животных и не хотят давать их в обиду.