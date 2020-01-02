Это наша земля: боец ООС мощного высказался о войне на Донбассе, фото

В зоне проведения Операции Объединенных сил боец ВСУ из Кировоградской области, который держит оборону Марьинки, горит желанием вернуть оккупированный Донбасс.

Его рассказ опубликовали волонтеры на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

По словам бойца по имени Роман, несмотря на все договоренности о прекращении огня, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы, преимущественно ночью. Стреляют из автоматов, пулеметов, бьют из гранатометов, подготовили к использованию орудия БТР.

"Наблюдаем, обороняемся, держим позиции, хотя хочется двигаться вперед. Это наша страна, наша земля. Пошли забрали свое - и все. Мы же у себя дома. Если в ваш дом пришел чужой человек, вы же его выгоните", - высказал свое желание боец.

Родом Роман из Кировоградской области, но в мирной жизни много поездил по Украине - жил в Одессе, Николаеве, Крыму (еще до аннексии). До войны он работал на строительстве, делал ремонты.

Контракт подписал в прошлом году, до этого вынужден был ухаживать за пожилыми родителями. Причиной пойти в армию была гибель соседа, который ушел добровольцем и пропал под Иловайском.

"Его распознавали по ДНК, тело нельзя было сложить вместе. Хоронили в цинковом гробу. Его родители очень тяжело пережили это ", - вспоминает Роман погибшего друга, далеко не единственного из тех, что отдали жизнь за Украину.

Каждая такая потеря болит, заставляет помнить и продолжать дело тех, кто воевал против врага.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры поделились интересной историей об отце и сыне, которые служат в ВСУ и защищают Украину плечом к плечу.