В новогодней речи Зеленского заметили интересную деталь: сеть взбудоражили подробности

В сети обратили внимание на интересную деталь в новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского, которую обсуждают уже несколько дней в сети

На это обратила внимание филолог, учитель украинского языка и литературы Юлия Йонець.

"Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Власа Самчука. "Народ или чернь?". Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтениях ... О "кто я", человеческое достоинство и национальное сознание ... Не знаю, кто писал речь слуге народа, но Самчука однозначно читали. Уважение. Круто с первоисточником поработали. переписали так переписали. Творчески. Вплоть заслушалась и о "сжечь и выпить" забыла. Особенно задело о "какаяразница". Красиво переиначили", - пишет она.

В оригинале текст звучит так:

"Поэтому - не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Но не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко, или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! это не все равно ... А когда - все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженный без всяких идеалов чернь".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным: обсуждали заключения контракта по транзиту газа и обмен пленными.