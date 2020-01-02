RU  UA  EN

четверг, 2 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 января

15:30
Спортсмен и бизнесмен: Ломаченко сравнил себя с легендарным американцем
14:30
Мадонна проводит семейный отпуск с 25-летним бойфрендом: фото
13:15
Актрису "Капитана Америки" подозревают в жестоком убийстве матери
13:07
Главный аутсайдер чемпионата Украины совершил самый громкий трансфер в истории
12:03
Меган Маркл порадовала соцсети милым фото принца Гарри и сына Арчи
11:58
Изрезали и ограбили: экс-чемпиону мира по боксу отомстили за ДТП
11:16
Самый сексуальный подарок: жена экс-игрока "Динамо" взбудоражила сеть новогодним фото
10:52
Пополнение в семье: дочь Ольги Сумской снова беременна
10:34
Звезду мирового футбола засняли пьяным во время новогодней вечеринки: видео
07:00
Готовим легкий картофельный крем-суп и разгружаемся после Нового года

1 января

23:52
"Арсенал" выиграл новогоднюю битву у "Манчестер Юнайтед": видео
21:50
Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В новогодней речи Зеленского заметили интересную деталь: сеть взбудоражили подробности

четверг, 02 января 2020, 16:05
переглянути новину українською

В сети обратили внимание на интересную деталь в новогодней речи президента Украины Владимира Зеленского, которую обсуждают уже несколько дней в сети

На это обратила внимание филолог, учитель украинского языка и литературы Юлия Йонець.

"Была когда-то в программе литературы 11 класса статья Власа Самчука. "Народ или чернь?". Небольшая такая, 1941 года. Тоже о богах, улицах и чтениях ... О "кто я", человеческое достоинство и национальное сознание ... Не знаю, кто писал речь слуге народа, но Самчука однозначно читали. Уважение. Круто с первоисточником поработали. переписали так переписали. Творчески. Вплоть заслушалась и о "сжечь и выпить" забыла. Особенно задело о "какаяразница". Красиво переиначили", - пишет она.

В оригинале текст звучит так:

"Поэтому - не все равно, кто как говорит, каким богам молится, какие книги читает. Но не все равно, какими именами названы улицы наших городов, не все равно, доминирующим является для нас Шевченко, или Пушкин. Не все равно, как это часто приходится слышать, кого мы учим в школе, не все равно, какое наше отношение к русской литературе. Нет! это не все равно ... А когда - все равно, то это значит, что все равно для вас, кто мы сами! это значит, что мы не народ, не какая-то общая историческая сборная сила, а невнятная толпа, серая масса, вечно униженный без всяких идеалов чернь".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным: обсуждали заключения контракта по транзиту газа и обмен пленными.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Мы радуемся возвращению пленных, но Россия уничтожила все наши принципы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: