Экокатастрофа на Шацких озерах: в полиции сделали заявление

Правоохранители расследуют факты злоупотребления служебным положением чиновников Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе к катастрофе в одном из крупнейших озер Украины – Свитязе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечают, что должностные лица Госэкоинспекции, вопреки требованиям Закона Украины "Об оценке воздействия на окружающую среду", не осуществили оценки влияния, которое совершает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

"Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на это документов и осуществляет с них водозабор для полива саженцев голубики на площади свыше 150 га", - говорится в сообщении.

При этом Государственная экологическая инспекция в Волынской области также не подала иск в суд для пресечения противоправной деятельности предприятия.

Сведения о факте злоупотребления должностными лицами Госэкоинспекции служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины), внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал "Апостроф", фотографии озера Свитязь на Волыни ужаснули украинцев.