В России самоликвидировался опасный наемник, воевавший на Донбассе: фото

В сети сообщили, что в России погиб наемник, который воевал на Донбассе в составе боевиков ДНР-ЛНР.

Об этом написал в Twitter Анатолий Штефан "Штирлиц".

"31.12.19 Фертых Евгений из Барнаула сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Капитан запаса. Чечня, Донбасс", - говорится в сообщении.

Фертых умер в родном городе, Барнауле, от того, что у него оторвался тромб.

Как сообщал "Апостроф", ранее в больнице города Петровск Саратовской области (Российская Федерация) умер от опухоли головного мозга боевик, воевавший с 2014 года на Донбассе, Александр Скрипий по кличке "Афган".

Также незадолго до Нового года у боевиков ДНР произошла очередная потеря, покончил жизнь самоубийством российский наемник из Воронежской области Александр Цурпалин по кличке "Шустрый".