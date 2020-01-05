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В Украине произошло ЧП с известной памяткой: тревожные данные и фото

воскресенье, 05 января 2020, 11:43
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Фото: Львовская национальная галерея искусств имени Б. Возницкого

3 января во Львовской области из-за сильного ветра разрушилась памятка архитектуры - бывший монастырь капуцинов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Zaxig.net.

Инцидент произошел в поселке Олесько. Там упала часть крыши известного здания. Оно было возведено в XVIII в. у подножия Олеського замка. На сегодняшний день монастырь является памятником национального значения. Здесь расположено фондохранилище галереи искусств им. Бориса Возницкого, в котором хранятся различные музейные экспонаты. В результате обвала экспонаты не пострадали.

Отмечают, что сейчас крыша монастыря накрыли пленкой, чтобы избежать протечек. Фото разместили на странице "Львовская национальная галерея искусств имени Б. Возницкого" в Facebook.

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Монастырь капуцинов находится на балансе Львовской ОГА. Директор Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого Тарас Возняк заявил, что неоднократно обращался к властям с просьбой о выделении средств на ремонт помещения.

8-9 января состоится заседание специальной комиссии с участием представителей Министерства культуры и Львовской ОГА, где будет решаться вопрос о выделении денег на ремонт крыши.

Также Тараса Возняк отметил, что он обратится с просьбой, чтобы монастырь передали на баланс галереи искусств.

Как сообщал "Апостроф", уникальную археологическую памятку - Цитадель в заповеднике "Херсонес Таврический" - уничтожают оккупанты в аннексированном Крыму.

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