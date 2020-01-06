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Украину накроют морозы, но: синоптики уточнили прогноз на 6 января

понедельник, 06 января 2020, 06:20
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Фото: АиФ

В понедельник, 6 января, в северных и некоторых западных областях Украины столбик термометра днем опустится ниже нуля, однако сильных морозов и снегопада синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Накануне Рождества на большей части территории Украины прогнозируют плюсовую температуру воздуха - днем будет от 0 до 2 градусов тепла. Только в Харьковской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях похолодает до -1…+1 градуса.

Ночные морозы ожидаются практически во всех регионах. Холоднее всего ночью будет в Черновицкой области, где столбики термометров опустятся до отметки -7...-9 градусов.

Осадков 6 января синоптики не прогнозируют по всей территории страны. Скорость ветра в этот день составит 3-8 метров в секунду.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Наталья Диденко уточнила прогноз погоды на Сочельник и на Рождество - в эти дни в Украине будет без осадков.

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