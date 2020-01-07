RU  UA  EN

вторник, 7 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

7 января

06:30
Гороскоп на 7 января: Водолеи будут провоцировать конфликт, а Львов ждут препятствия
06:27
Синоптики порадовали погодой на Рождество
05:32
Лучшие поздравления с Рождеством Христовым: теплые и душевные смс
04:26
Возле "шотландского Стоунхенджа" обнаружили древний памятник с аномалией: фото
03:17
Под Одессой произошла трагедия с 16-летним сиротой
02:18
Схватка бешеной лисы-убийцы с собакой под Бердянском попала на видео
01:23
Воду набирают в туалете: волонтер показала страшные фото общежития в Черновцах
00:21
В Киеве воры отличились кражей у детдомовцев на глазах у прохожих: видео

6 января

21:59
Птичий грипп в Польше: из-за вируса погибли более 100 тысяч птиц, видео
21:30
В Киеве на выступлении российской блогерши избили активиста: фото и видео
20:59
В Киеве "герой парковки" отличился особой наглостью: фото
19:59
Интимное ограбление: в России похитили ягодицы из секс-шопа, видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Синоптики порадовали погодой на Рождество

вторник, 07 января 2020, 06:27
переглянути новину українською

Синоптики дали свежий прогноз погоды на 7 января. Так, по данным Укргидрометцентра, на Рождество в Украине ожидается солнечная погода.

Судя по опубликованной карте, по всей стране осадков в этот день не ожидается.

Что касается температуры воздуха, то только на востоке страны будет зафиксирована минусовая температура днем. Ночью же почти по всей стране ожидаются морозы.

Днем же ожидается от 0 до 4 градусов тепла.

Напомним, что ранее синоптики уже озвучили прогноз погоды на два месяца зимы 2020 года – январь и февраль.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Наталья Диденко уточнила прогноз погоды на Сочельник и на Рождество - в эти дни в Украине будет без осадков.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Путин и Зеленский будут счастливы в дипломати­ческом браке, но ненадолго - Влад Росс

Денег нет, продукты - дерьмо: как в Донецке встретили Новый год

Новые тарифы, штрафы и пенсии: что ждет украинцев в 2020 году

Азартный провал Зеленского, или грабли как национальная игра

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: