Синоптики порадовали погодой на Рождество

Синоптики дали свежий прогноз погоды на 7 января. Так, по данным Укргидрометцентра, на Рождество в Украине ожидается солнечная погода.
Судя по опубликованной карте, по всей стране осадков в этот день не ожидается.
Что касается температуры воздуха, то только на востоке страны будет зафиксирована минусовая температура днем. Ночью же почти по всей стране ожидаются морозы.
Днем же ожидается от 0 до 4 градусов тепла.
Напомним, что ранее синоптики уже озвучили прогноз погоды на два месяца зимы 2020 года – январь и февраль.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Наталья Диденко уточнила прогноз погоды на Сочельник и на Рождество - в эти дни в Украине будет без осадков.