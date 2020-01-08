Просил помощи у Бога: появилась трогательная записка с места крушения самолета МАУ в Иране

У места крушения украинского "Боинга" в Иране была найдена записка студента с обращением к Богу.

В ИРАНЕ РАЗБИЛСЯ УКРАИНСКИЙ САМОЛЕТ С БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНЕЙ ПАССАЖИРОВ: ВСЕ, ЧТО ИЗВЕСТНО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ

Об этом сообщается на канале "Украина 24/7" в Telegram.

Согласно информации журналистов, записка написана на языке фарси, на котором говорит большая часть населения Ирана. Отмечается, что в записке студент просит у Бога помощи со сдачей экзаменов.

Следует отметить, что украинские авиалинии являются очень популярными у иностранных студентов из-за низких цен. Предположительно, автор записки возвращался на "Боинге" МАУ из дома после каникул.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали список погибших, которые летели самолетом МАУ, что разбился в Иране. По разным данным, на борту "Боинг 737" находились от 167 до 180 пассажиров.