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Просил помощи у Бога: появилась трогательная записка с места крушения самолета МАУ в Иране

среда, 08 января 2020, 10:28
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У места крушения украинского "Боинга" в Иране была найдена записка студента с обращением к Богу.

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Об этом сообщается на канале "Украина 24/7" в Telegram.

Согласно информации журналистов, записка написана на языке фарси, на котором говорит большая часть населения Ирана. Отмечается, что в записке студент просит у Бога помощи со сдачей экзаменов.

Следует отметить, что украинские авиалинии являются очень популярными у иностранных студентов из-за низких цен. Предположительно, автор записки возвращался на "Боинге" МАУ из дома после каникул.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали список погибших, которые летели самолетом МАУ, что разбился в Иране. По разным данным, на борту "Боинг 737" находились от 167 до 180 пассажиров.

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