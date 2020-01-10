Притворился рыбой: в российском супермаркете случился курьезный инцидент, видео

В российском городе Калининград покупатель супермаркета залез в аквариум с живой рыбой на продажу.

Видео опубликовали в социальных сетях.

Парень нырнул в емкость с водой с криками: "Я - карп!". На инцидент отреагировали сотрудники магазина. Они уговаривали мужчину вылезти из аквариума, убеждая его, что он все-таки не рыба.

На записи видно, как молодой человек в верхней одежде с головой погружается в воду. При этом сотрудники магазина пытаются ему помешать. Шутник в ответ уверяет, что просто захотел поплавать, потому что он – карп.

Как сообщал "Апостроф", в российской Тюмени в супермаркет ворвались три свиньи, которые начали поедать продукты с полок, а затем набросились на спиртное.