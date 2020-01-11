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Бесчеловечная ошибка: реакция соцсетей на признание Ирана в сбитии самолета МАУ

суббота, 11 января 2020, 11:03
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Интернет взорвался комментариями после заявления Ирана, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ в Тегеране утром 8 января.

Об этом пишут пользователи в социальных сетях.

Отметим, в официальном заявлении иранской стороны говорится, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора", а виновных обещают привлечь к ответственности. Там также подтвердили, что самолет по ошибке приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.

Как сообщал "Апостроф", в сети гневно отреагировали на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко, который говоря о катастрофе украинского самолета МАУ в Иране, заявил, что Украина "к счастью" потеряла "только 11 человек".

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