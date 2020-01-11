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Под Тернополем умерла маленькая девочка: в сети появился рассказ убитой горем матери

суббота, 11 января 2020, 16:39
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6 января в городе Лановка Тернопольской области ребенок умер, не дождавшись приезда медиков.

Об этом сообщила мама девочки Наталья Загроцька в Facebook-сообществе.

Ребенка внезапно стошнило. Он захлебнулся рвотой и начал задыхаться. Мать вызвала медиков, те пообещали приехать. Ожидая приезда врачей, женщина самостоятельно делала ребенку массаж сердца и искусственное дыхание.

Впоследствии старшие дети Натальи нашли личное авто и поехали встречать медиков сами.

Ребенок умер через 2 часа после начала приступа. Медиков девочка так и не дождалась. Вскрытие показало, что причиной смерти стал врожденный порок. Но врачи "скорой" ехали на вызов "ребенок подавился и задыхается". А это - срочный повод для оказания необходимой помощи и госпитализации.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 27 декабря 2019 в Славянске Донецкой области, шестилетняя девочка умерла после визита в стоматологическую клинику.

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