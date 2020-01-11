В сети появилось видео вероятного запуска ракеты по украинскому самолету в Иране

В сети было опубликовано новое видео, на котором виден пуск ракеты неподалеку от места крушения украинского самолета МАУ в Иране.

Об этом в комментарии изданию "Укринформ" в Гааге заявил основатель группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс.

Он отметил, что анализ расследователей подтверждает, что на видео показана местность неподалеку от падения самолета. Также расследователь сделал предположения по типу ракеты, которая была выпущена в небо над Тегераном перед катастрофой.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, виден запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет… Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств ", - сказал Хиггинс.

Также он вспомнил катастрофу другого самолета – МН-17 на Донбассе в контексте сбития самолета в Иране.

"Доволен, что иранцы признали это. За последние пять с половиной лет я видел боль, нанесенный россиянами родственникам погибших на борту MH17 из-за лжи, пропаганды и подделки информации, поэтому рад, что семьи жертв PS752 лишены этого", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководитель "Корпуса стражей исламской революции" заявил, что система ПВО Ирана опознала украинский пассажирский самолет МАУ как крылатую ракетуи поэтому совершила пуск ракеты по нему.