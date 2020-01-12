Полиция в Харькове отличилась "королевской" парковкой: фото

В сети появилось фото из Харькова, там заметил очередного "героя парковки", на этот раз полицейские странно припарковали свой автомобиль.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Х*евый Харьков".

Местные жители обратили внимание на то, что полицейское авто стоит прямо среди пешеходной дорожки в одном из харьковских дворов.

Жители города возмущены такой выходкой.

Как сообщал "Апостроф", ранее феноменальный "герой парковки" парализовал движение в Киеве.

Напомним, что в Киеве "герой парковки" придумал оригинальный способ уйти от ответственности за парковку в неположенном месте и избежать эвакуатора. Он оставил в автомобиле ребенка.