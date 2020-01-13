Есть сомнения: муж Окуевой высказался о задержаниях подозреваемых

Муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них совершили покушение, прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены.

Об этом сообщает hromadske.

Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы.

Он понимает, что это заказное преступление: "В следствии нет сомнений, но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Адам.

В 2017 году после убийства тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии было найдено ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было. Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал Осмаев.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции".

"Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", - уверен Осмаев.

Как сообщал "Апостроф", ранее подозреваемый по делу об убийстве Окуевои заявил прессе , что его задержали по другому делу, после чего отпустили по решению суда, а выложены фото и информация МВД - ошибка.