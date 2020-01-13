Под Житомиром микроавтобус попал в смертельную аварию: фото с места ДТП

В понедельник, 13 января на трассе Киев-Чоп возле села Выдумка Пулинского района перевернулся микроавтобус, одна пассажирка погибла, еще трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Житомирской области.

"13 января в 08:26 бойцы службы спасения "101" привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Выдумка Пулинского района. Там водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, транспортное средство съехал в кювет и перевернулся. Кроме водителя в салоне находились еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась зажатой автомобилем к земле. еще одна из пассажирок погибла на месте происшествия, ее придавило опрокинутым транспортным средством", - говорится в сообщении спасателей.

В результате ДТП пассажирка микроавтобуса, 59-летняя жительница Херсонской области, от полученных травм погибла на месте происшествия.

Еще двое пассажиров, 66-летняя жительница Харьковщины и 61-летний киевлянин, с травмами были доставлены в Пулинскую райбольницу. Впоследствии к медикам обратилась еще одна пассажирка микроавтобуса, 38-летняя жительница Житомира, ей была оказана помощь без госпитализации.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств ДТП в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Фото: Управление ДСНС в Житомирской области

Как ранее сообщал "Апостроф", 10 января в Киеве произошла страшная авария с участием пешехода , которого сбил автомобиль.