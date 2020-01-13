RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 января

15:00
25 лет спустя: Дженнифер Энистон показала милое фото с актрисами сериала "Друзья"
14:38
В Китае проходит крупнейший фестиваль ледовых скульптур - вот 15 примеров гениальности его участников
14:11
Дикий скандал: украинский и грузинский борцы устроили массовую драку, видео
13:54
Принц Гарри помог Меган Маркл получить работу в Disney: видео
13:30
Теперь каждый сам по себе: огорченный принц Уильям ответил на решение брата сложить полномочия
12:48
Американские кинокритики назвали лучшие фильмы года: все победители премии Critics' Choice Awards
12:17
Ужасное зрелище: в США во время детского матча открыли стрельбу, видео
11:52
Был разбит: стало известно, как Кличко уничтожал лучшего боксера супертяжелого веса
11:43
Ренату Литвинову сбил автомобиль: актриса рассказала о своем состоянии
11:14
Инстаграм по расписанию: певица MARUV поделилась фото после ограбления в Киеве
10:22
Лучший в истории: звездный аргентинец установил невероятное достижение в чемпионате Англии
09:59
Ломаченко попал на жесткую карикатуру из-за скандального видео со спецназом России
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Иране почтили память погибших в страшной авиакатастрофе: трогательные фото

понедельник, 13 января 2020, 14:32
переглянути новину українською

В Иране прошел митинг в память о жертвах крушения самолета украинской компании МАУ под Тегераном.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, на время митинга на зданиях появились траурные плакаты в память о погибших пассажирах и экипажа гражданского борта.

"Траурные плакаты появились на стенах иранских зданий. Иранцы чтят память погибших пассажиров сбитого украинского самолета", - говорится в публикации.

Администраторы сообщества также обратили внимание на провокацию организаторов с флагами государств-"врагов" Ирана, которую сорвали митингующие.

"На тротуаре власти нанесли флаги США и Израиля, чтобы все желающие могли их топтать. Но что-то пошло не так. Митингующие студенты отказались осквернять флаги и скандируют – "США и Израиль нам не враги", - рассказали в посте.

Как сообщал "Апостроф", 11 января в Тегеране обычные граждане вышли на митинги против власти Ирана из-за катастрофы украинского самолета с 176 пассажирами на борту в небе над Тегераном, они требовали наказать всех виновных в трагедии.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Дурость или сбой системы: две версии гибели украинского самолета

Украина - не Сирия, но проблемы у стран cхожие - специалист ПРООН

Помогала больным родителям и обожала маленькую племянницу - какой была погибшая в Иране стюардесса Катя Статник

Молот "Тора": почему самолет МАУ могла уничтожить ракета

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: