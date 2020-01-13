В Иране почтили память погибших в страшной авиакатастрофе: трогательные фото

В Иране прошел митинг в память о жертвах крушения самолета украинской компании МАУ под Тегераном.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Так, на время митинга на зданиях появились траурные плакаты в память о погибших пассажирах и экипажа гражданского борта.

"Траурные плакаты появились на стенах иранских зданий. Иранцы чтят память погибших пассажиров сбитого украинского самолета", - говорится в публикации.

Администраторы сообщества также обратили внимание на провокацию организаторов с флагами государств-"врагов" Ирана, которую сорвали митингующие.

"На тротуаре власти нанесли флаги США и Израиля, чтобы все желающие могли их топтать. Но что-то пошло не так. Митингующие студенты отказались осквернять флаги и скандируют – "США и Израиль нам не враги", - рассказали в посте.

Как сообщал "Апостроф", 11 января в Тегеране обычные граждане вышли на митинги против власти Ирана из-за катастрофы украинского самолета с 176 пассажирами на борту в небе над Тегераном, они требовали наказать всех виновных в трагедии.