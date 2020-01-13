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Запуск рынка земли: аграрии анонсировали бессрочные акции протеста по всей Украине

понедельник, 13 января 2020, 17:53
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"Объединенный штаб защиты родной земли" заявил о начале бессрочных акций протеста против принятия Верховной Радой закона о распродаже черноземов, аграрии призвали всех неравнодушных украинцев стать на защиту национальных интересов.

Об этом сообщила сопредседатель Объединенного штаба защиты украинской земли Ольга Ходаковская на пресс-конференции в Киеве.

"14 января в 7:45 в Правительственном квартале мы начинаем нашу бессрочную акцию. Мы переходим в другую плоскость действий. Также мы будем инициировать народное вече, которое имеет юридическую силу и влияние на органы законодательной и исполнительной власти. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться, чтобы под стенами Верховной Рады мы совместными усилиями могли отстоять нашу землю", - сообщила Ходаковская.

Она озвучила требования Объединенного штаба защиты земли: провести встречу с президентом Владимиром Зеленским, который "услышал лоббистов крупных транснациональных корпораций и крупного бизнеса, но не услышал украинского крестьянина"; отозвать законопроект о рынке земли, поскольку "он противоречит Конституции Украины"; создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, "которая бы работала в интересах украинского общества" и в которую вошли бы украинские специалисты.

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак напомнил, что против распродажи украинской земли выступают три четверти украинцев. Он призвал селян самоорганизовываться и противостоять действиям власти.

"К сегодняшней ситуации привела несостоятельность действующей власти. Они обещали одно, а делают совершенно противоположное. Они заставляют нас, селян, выйти, потому что по факту то, что нам предлагают, - это земельная реформа с элементами рабовладельческого общества", - считает Николай Стрижак.

Еще один участник пресс-конференции - председатель общественного союза "Аграрный союз Украины" Геннадий Новиков - считает, что принятие президентскиммонобольшинством закона о распродаже земли оставит страну без перспектив.

"Если мы продадим нашу землю транснациональным корпорациям, то именно они будут управлять страной. Весь украинский народ должен подняться и сказать решительное "нет!" распродаже собственного богатства", - убежден Новиков.

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