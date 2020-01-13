Зеленский подписал резонансный закон о педофилах: что изменится

В понедельник, 13 января, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, который вводит реестр педофилов, а также усиливает ответственность за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Доступ к реестру получат правоохранители. Право на получение информации из реестра будут иметь руководители учебных заведений, учреждений здравоохранения и других учреждений, осуществляющих надзор за детьми или которые предоставляют им услуги медицинского, учебного и социального характера, при найме человека на работу. А также руководители органов власти, местного самоуправления и лица, желающие проверить свое наличие в нем.

Известно, что в реестр будут внесены фамилия, имя, отчество осужденного, дата рождения, место жительства или пребывания. Также будет указано преступление, за которое он осужден, вид уголовного наказания, которое к нему был применено, информация о фактически отбытого наказания, а также о нарушении правил административного надзора.

Все лица из этого реестра будут обязаны сообщать правоохранителям о перемене места жительства или работы. Информация о педофиле вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в силу, а исключается - в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

Кроме того, за изнасилование несовершеннолетней независимо от согласия лица вводится наказание 10-15 лет тюрьмы. Повторное изнасилования ребенка наказывается 15 годами тюрьмы или пожизненным заключением.

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