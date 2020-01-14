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Стреляла в сердце: женщина-снайпер боевиков ДНР шокировала страшным признанием об убийствах

вторник, 14 января 2020, 15:18
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В Мариуполе Донецкой области, в ходе допроса, задержанная боевик ДНР рассказала, как убивала вместе с российскими наемниками граждан Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Цензор.НЕТ".

Так, Галина Черникова 1994 года рождения из Харьковской области, которая находилась в составе террористических группировок с 2014 года, была задержана в 2017 году.

На видео с допроса она рассказала, как совершала убийства, находясь на службе в группировке чеченских наемников ДНР.

"Мне предложили должность снайпера, заработок в районе 1000 долларов в месяц. Привезли неизвестную женщину на базу, представили, как украинского снайпера, в синяках, избитая, в крови. Задача была ее убить. Когда она побежала, я выстрелила, в грудь, в сердце. Сказали, что тело вывезут. Потом поехали в сторону моря, надо было зайти в хату и вынести все ценное. Меня поставили на позицию. Посторонний человек попытался зайти на территорию, где производилась кража. Я в него выстрелила, в голову. Тело было загружено в машину и вывезено в сторону моря. В Новоамбросиевке, Донецкая область в подвале дома находился человек, который дачей присматривал. Граф (чеченский наемник – "Апостроф") дал приказ его убить, так как он много слышал. Дали пистолет Макарова, я спустилась по ступенькам, передернула затвор и выстрелила в голову. Был вывезен, в донецкие очистные сооружения", - рассказала боевик.

Также она рассказала о двух убийствах, которые совершила в нетрезвом состоянии – по ее признанию, она убила охранника магазина после словесного конфликта, а также сбила на авто и добила прикладом прохожего.

29 декабря 2019 года она была передана боевикам ДНР в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Как сообщал "Апостроф", боевики, которых украинская сторона передала боевикам ДНР в декабре 2019 года, обвиняются в убийствах родственников, близких, торговле наркотиками и других тяжких преступлениях.

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