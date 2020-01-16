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В МВД открыли дело о возможной слежке за послом США в Украине: подробности

четверг, 16 января 2020, 16:39
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Национальная полиция Украины обратилась за содействием к Федеральному бюро расследований (ФБР) для расследования вероятной слежки за бывшим послом США в Украине Мари Йованович, которая фигурирует в деле об импичменте Дональда Трампа.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Как сказано в сообщении, в МВД приняли к сведению материалы, опубликованные 14 января следователями Палаты Представителей Конгресса США о возможном незаконном слежения на территории Украины за бывшим американским послом Мари Йованович. В частности, речь шла о слежке и вероятном вмешательстве в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказу граждан США.

"Национальная полиция Украины по факту их публикации начала уголовные производства по ч. 2 ст. 163 (Нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 1 ст. 182 (Незаконное собирание, хранение, использование конфиденциальной информации о лице, нарушение неприкосновенности частной жизни) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении МВД.

В МВД рассчитывают на сотрудничество с ФБР США в расследовании этого дела. К американской спецслужбе уже направлен запрос на все материалы и информацию о лицах, которые могут быть причастны к этому возможному уголовному преступлению. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил американской стороне принять участие в таком расследовании

"Наша цель - оперативно-следственным путем проверить, действительно ли был факт нарушения украинского и международного законодательства. Тогда должно быть соответствующее реагирование. Или же это была просто бравада и фейк в неформальной беседе двух граждан США", - подчеркнули в МВД.

Как сообщал "Апостроф", бывший посол США в Украине Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе назвала причиной своего увольнения отказ собирать "компромат" на Джозефа Байдена — вероятного конкурента Дональда Трампа на президентских выборах.

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