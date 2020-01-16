В России люди живут в покрытом льдом доме-айсберге: жуткие фото и видео

В городе Иркутск (Россия) люди проживают в пятиэтажном аварийном доме, которое замерзло и похоже на айсберг.

Об этом сообщает российский ресурс "Вести. Иркутск".

Здание ранее было общежитием ИВАТУ (Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище). Сейчас там находятся несколько семей с детьми.

Жители переживают, что дом скоро рухнет. А сейчас он просто замерз и покрылся льдом. В квартирах людей также холодно, а на стенах видно грибок.

Местные власти семьям из бывшего общежития не помогают.

"Оказывается, еще 18 августа 2016 года это общежитие исключено из фонда жилых помещений федерального ведомства. И передано в собственность Иркутска. И для решения проблем военные рекомендуют иркутянам обратиться в мэрию областного центра. Обращались, говорят иркутяне. И много раз", - говорится в сообщении.

Как пишут на сайте Irk.ru, по данному факту проводится доследственная проверка по статье 293 УК РФ "Халатность". В настоящее время проходят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователи СКР опросят жильцов дома, изучат документацию. Следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации Иркутска. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как сообщал "Апостроф", ранее неизвестные люди в форме с применением слезоточивого газа силой захватили общежитие на улице Полевой в Киеве.