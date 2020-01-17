RU  UA  EN

пятница, 17 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 января

01:13
Ученые нашли останки вымершего "танцующего дракона" размером с ворону: фото
00:10
Птичек жалко? Сеть взбудоражило фото феерического "героя парковки" в Киеве

16 января

23:55
Убийство киллером бизнесмена в Харькове: новые фото, видео и приметы преступника
22:39
Задержан "клоун-убийца", пугавший людей на Закарпатье: опубликованы фото
22:32
Умер сын автора "Властелина колец": фото и биография
21:42
Настоящий герой: сети растрогало видео с тяжелораненым украинским бойцом
20:46
Украинским школам готовят новые правила: что изменится для учителей и учеников
20:19
Украинская армия понесла новые потери на Донбассе
20:08
В сериале "Корона" не вспомнят о Меган Маркл - вот как его авторы объяснили решение подождать
19:56
Работал киллер: появились фото и новые детали убийства в Харькове
19:22
В Харькове из пистолета с глушителем застрелили мужчину: видео
19:00
7 признаков некачественного маникюра в салоне - как распознать дилетанта
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Птичек жалко? Сеть взбудоражило фото феерического "героя парковки" в Киеве

пятница, 17 января 2020, 00:10
переглянути новину українською

В Киеве у торгового центра в районе станции метро Осокорки неизвестный водитель оставил автомобиль на проезде к парковке, не доехав до паркоместа пару метров.

Об этом говорится в публикации dtp.kiev.uaна Facebook.

Так, по фото, опубликованному в сообществе заметно, что белое авто-хетчбек стоит на проезде. Тем временем на парковочном месте, куда не доехал автомобиль, находятся двое голубей.

Пользователи сетей возмутились безответственностью водителя и предположили, что ему вероятно стало "жаль птиц".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве впервые использовали для вывоза авто нарушителя эвакуаторы с боковой загрузкой.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Приказано уничтожить: новые факты о катастрофе МАУ

Трудовое рабство и новые миллионы заробитчан: как в Украине меняют условия о работе

Карточный домик турбо­легализации игорки: под кого спешат депутаты

Время крещенских морозов: синоптики рассказали о погоде до конца недели

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: