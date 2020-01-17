Птичек жалко? Сеть взбудоражило фото феерического "героя парковки" в Киеве

В Киеве у торгового центра в районе станции метро Осокорки неизвестный водитель оставил автомобиль на проезде к парковке, не доехав до паркоместа пару метров.

Об этом говорится в публикации dtp.kiev.uaна Facebook.

Так, по фото, опубликованному в сообществе заметно, что белое авто-хетчбек стоит на проезде. Тем временем на парковочном месте, куда не доехал автомобиль, находятся двое голубей.

Пользователи сетей возмутились безответственностью водителя и предположили, что ему вероятно стало "жаль птиц".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве впервые использовали для вывоза авто нарушителя эвакуаторы с боковой загрузкой.