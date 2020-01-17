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"Ребенок года" в костюме церкви: сети впечатлило фото победительницы из Херсона

пятница, 17 января 2020, 13:15
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В сети появилось фото победительницы премии "Ребенок года - 2019" по версии социального проекта Best in Kherson в неожиданном костюме - церкви.

Об этом сообщает журналист Сергей Никитенко в Facebook.

Он обратил внимание на то, что рядом с девочкой стоит подозреваемый в убийстве Кати Гандзюк Владислав Мангер.

"Заказчик убийства не просто спокойно разгуливает по улицам и руководит облсоветом. Он еще и меценат. Поддержал какой-то детский конкурс. В итоге ему разрешили сфотографироваться с девочкой. С девочкой в костюме церкви! Понимаете, в 2020 году в Украине люди одевают детей в костюм храма? И разрешают фотографироваться с убийцами", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", мэр Херсона Владимир Николаенко назвал следствию фамилию человека, которого его заместитель Екатерина Гандзюк подозревала в заказе нападения на нее.

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