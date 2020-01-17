СБУ задержала боевика, готовившего теракты в Харьковской области: фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Харькове боевика оккупационных сил РФ, который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в ведомстве.

По информации СБУ, в 2014 году злоумышленник по собственной инициативе присоединился к пророссийским террористам, действующим на Донбассе.

По данным следствия, последняя его "должность" в незаконных вооруженных формированиях террористов была "командир взвода разведки 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса".

Шпион оккупантов попал в поле зрения СБУ после возвращения в Харьков с территории РФ.

По заданию своих кураторов он должен был собирать информацию о железнодорожных путях, станциях, метро и автовокзалах города, который планировали использовать для организации терактов и диверсий.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Харькове на Московском проспекте сотрудники СБУ и милиции задержали мужчину, у которого нашли взрывоопасный предмет.

Напомним, что боевики так называемой ЛНР, чтобы в очередной раз запугать местное население, придумали новую "страшилку" о шпионе из Латвии, который якобы был завербован еще в 2004 году.