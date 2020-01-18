В Ираке протестующие погибли в стычках с полицией: фото и видео

В столице Ирака Багдаде произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые требовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание Al Arabiya.

Для разгона протестующих на мосту через реку Тигр в районе Эс-Санак силовики открыли предупредительный огонь и применили слезоточивый газ.

В результате столкновений один из активистов получил огнестрельное ранение и скончался на месте, еще один скончался в больнице. Еще по меньшей мере 25 человек пострадали.

Как сообщал "Апостроф", в Иране прошли протесты, начавшиеся в Тегеране 11 января из-за авиакатастрофы украинского самолета в среду, 8 января, в результате чего погибли несколько протестующих.

Напомним, в центре Киева участники митинга против открытия рынка земли несколько дней блокировали дорогу.