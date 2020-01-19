Появилась меткая карикатура на "устранение" от власти Медведева

Известный российский художник Сергей Елкин создал новую карикатуру в связи с устранением от власти в России Дмитрия Медведева, который, по данным источников, принял решение об отставке по настоянию главы Кремля.

Соответствующий рисунок размещен на его странице в Facebook.

"Этот медвед неправильно собирал ̶ н̶а̶л̶о̶г̶и̶ мед", - говорится в подписи к рисунку.

На карикатуре Путин и Медведев изображены в роли мультяшных героев, первый стреляет во второго.

Стоит отметить, что Дмитрий Медведев ушел в отставку вместе со всем правительством сразу после обращения президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

Вскоре Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности России и назначил на эту должность Медведева.

Новым премьером России стал Михаил Мишустин, который до этого руководил Федеральной налоговой службой. Он теперь должен будет сформировать новый кабинет министров.

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