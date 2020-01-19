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Прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране украинцами: онлайн видео трансляция

воскресенье, 19 января 2020, 14:43
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В международном аэропорту "Борисполь" началась церемония памяти украинцев, погибших в погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном в ночь на 8 января.

Смотрите онлайн видео на "Апострофе".

Тела жертв катастрофы доставили в Украину утром в воскресенье, 19 января.


В аэропорту "Борисполь" в Киеве борт, на котором в страну доставили тела погибших украинцев, встречали президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ярмак, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Иван Баканов и другие.

В связи с траурными мероприятиями на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможные временные незначительные ограничения движения транспорта.

Как сообщал "Апостроф", на борту потерпевшего крушение в Иране пассажирского самолета МАУ находилось 11 украинцев.

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