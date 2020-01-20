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Все можно сделать онлайн! Украинским автомобилистам рассказали о важном новшестве

понедельник, 20 января 2020, 17:08
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С этого времени украинские автомобилисты смогут воспользоваться новую услугой: в он-лайн режиме можно будет зарегистрировать лицо, которое будет водить машину, вместо официального владельца.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В связи с тем, что на дорогах стали активно использоваться приборы фото- и видеофиксации для предупреждения опасных ситуаций и раскрытие преступлений, правоохранителям теперь необходимо четко знать, кто был за рулем авто - владелец или третье лицо. Ведь именно водитель, который в момент совершения преступления находился за рулем, будет отвечать за это.

Отныне в Электронном кабинете водителя и на Правительственном портале в разделе "Электронные услуги" можно воспользоваться услугой "Управление надлежащим пользователем". Она позволяет владельцам авто назначить лицо, которое на законных основаниях пользуется их машиной.

Как сообщал "Апостроф" ранее, с января по октябрь 2019 года в результате ДТП на дорогах страны погибло 2716 человек. Такие данные приводит патрульная полиция Украины. То есть, в среднем, ежесуточно 9 украинцев погибают в результате несчастных случаев на дороге.

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