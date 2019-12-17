Статистика все выше, украинцев все меньше: как прекратить смерти на дорогах

С января по октябрь в результате ДТП на дорогах страны погибло 2716 человек. Такие данные приводит патрульная полиция Украины. То есть, в среднем, каждые сутки 9 украинцев погибают в результате несчастных случаев на дороге. Еще 26,7 тысяч человек за 10 месяцев этого года были травмированы в ДТП. Печальная статистика указывает на то, что количество происшествий на дорогах не сокращается, а наоборот, растет. Например, если за 10 месяцев 2018 года в стране было зафиксировано более 122 тысяч ДТП, то за аналогичный период этого года - почти 130 тысяч. О самых резонансных происшествиях за последний месяц, и что нужно сделать, чтобы обезопасить украинцев на дорогах, - в материале "Апострофа".

ДТП с Кулебой

Наверное, самое резонансное ДТП ноября, которое обсуждали практически все украинские СМИ, - это дорожное происшествие с детским омбудсменом Николаем Кулебой.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 24 ноября в поселке Чабаны Киево-Святошинского района автомобиль Кулебы Toyota начал движение на красный сигнал светофора на перекрестке. Итогом неудачного маневра стало столкновение с микроавтобусом.

По словам советника министра МВД Владимира Мартыненко, виновен в ДТП Николай Кулеба.

"По тем данным, которые есть на сегодняшний день у следствия, нарушил правила как раз Николай Кулеба", – отметил Мартыненко.

Трагизм ситуации в том, что вместе с Кулебой в салоне авто находилось двое его сыновей: Тимофей и Елисей. Дети были доставлены в больницу "Феофания" в тяжелом состоянии.

Перевернулся автобус

Это ДТП произошло в Хмельницкой области 2 ноября. Рейсовый автобус, который перевозил пассажиров по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский" неожиданно перевернулся, съехав в кювет.

В результате аварии на больничной койке оказалось сразу 13 пассажиров, среди которых был один ребенок.

"Рассматривается несколько причин, которые могли привести к опрокидыванию транспортного средства. Среди них - водительский фактор, техническая неисправность автомобиля", - отметили в полиции Хмельницкой области.

Копы против пешеходов

Сразу два резонансных ДТП в прошлом месяце произошло с участием правоохранителей.

Так, 9 ноября на сайте ГБР появилось сообщение, что в Кропивницком сотрудник Главного управления Нацполиции в Кировоградской области сбил пешехода.

"Правоохранитель, находясь за рулем собственного автомобиля марки Opel Astra, на одной из улиц Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм умер в больнице", - отметили в пресс-службе ГБР.

А в Измаильском районе Одесской области 29 ноября коп на автомобиле ВАЗ совершил наезд на пешехода, который шел по дороге Измаил-Одесса. В результате происшествия пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Полицейские автомобили во время ХVI Международной специализированной выставки «Оружие и Безопасность - 2019»Фото: unian

Четыре смерти

ДТП, в котором погибло в один момент сразу 4 человека, произошло 10 ноября на автодороге Бородянка-Гостомель.

"Водитель автомобиля Volkswagen Caddy на иностранной регистрации, выезжая на перекресток из села Здвижевка на автодорогу, проигнорировал требование знака "Дать дорогу" и не предоставил преимущество автомобилю Volvo, который двигался по главной дороге. Два легковых автомобиля столкнулись и перевернулись", - рассказали в полиции Киевской области о причинах аварии.

В результате ДТП погибло 4 человека, все пассажиры автомобиля Volkswagen Caddy: 33-летняя женщина и ее 11-летний сын, а также 39-летняя женщина и ее 12-летний сын. Трое пострадавших из автомобиля Volvo попали на больничные койки с тяжелыми травмами.

Пьяные лихачи

Сразу несколько ДТП, в которых главными "героями" оказались пьяные водители, произошло в прошлом месяце в столице.

Так, 8 ноября, на окраине Киева пьяный лихач на автомобиле Honda CR-V устроил массовое ДТП с участием 8-ми транспортных средств. После этого водитель попытался скрыться с места ЧП, но местные жители его задержали до приезда копов. Прибыв на место происшествия, правоохранители обыскали автомобиль дебошира и нашли там пакет с наркотиками.

А 30 ноября гонки с копами прямо в центре Киева устроил пьяный водитель автомобиля Mazda без номерных знаков. Правонарушитель так отчаянно удирал от копов, что нанес повреждения 12-ти автомобилям.

Что делать

Если снова обратиться к полицейской статистике, то можно выделить топ-3 причин, по которым в Украине происходят ДТП.

На первом месте – превышение безопасной скорости. По этой причине за 10 месяцев 2019 года произошло 4699 аварий, в которых погиб 551 человек, еще более 6 тысяч человек получили травмы.

На втором месте – нарушение правил маневрирования, которые стали причиной 2992 ДТП с 171 погибшим.

Третье место – нарушение правил проезда перекрестков. Такие виды нарушений стали причиной 1528 ДТП, в которых погибло 42 человека.

Еще более тысячи ДТП с начала года произошло по причине управления транспортным средством в нетрезвом виде. Такие происшествия унесли жизни 78 человек.

Чтобы как-то исправить ситуацию, в МВД решили вновь ужесточить законодательство и существенно повысить штрафы за нарушение ПДД. На данный момент в министерстве разрабатывают законопроект, согласно которому, например, ответственность за ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии, может быть увеличена с 3 до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители планируют поднять штрафы с 510 до 10200 гривен для тех, кто лишился водительских прав по решению суда, но посчитал, что и без них может сесть за руль. На 3400 гривен хотят штрафовать за оставление места ДТП (сейчас - 255 гривен), да еще и лишать прав на 6 месяцев. На эту же сумму в МВД планируют штрафовать и за превышение скорости.

Мобильный банковский терминал для оплаты штрафовФото: unian

Повышения штрафов более чем солидные, однако, по словам экспертов, опрошенных "Апострофом" эта мера вряд ли станет причиной снижения количества ДТП в Украине.

"За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения поднимали штрафы? Поднимали. Это сработало? Нет. И в данном случае не сработает. Мировой опыт показывает, что ужесточение санкций не дает желаемого результата. Эффект длится 6 месяцев: количество нарушений действительно снижается, но потом начинает расти и через полгода возвращается на прежний уровень", - поясняет "Апострофу" автоюрист Владимир Караваев.

Если драконовские штрафы бессмысленны, то что же тогда должно принести результаты?

"В 2002 году проходила европейская конференция министров транспорта. На этой конференции пришли к однозначному выводу: ситуация на дорогах зависит от проблем трех уровней, - отмечает Караваев. - Проблема первого уровня: водители нарушают. По разным причинам, но нарушают. Это факт. Почему возникают проблемы первого уровня? Потому что есть проблемы на втором уровне - законодательство прописано нечетко. У нас есть противоречия между ПДД и законами, между самими законами, и часто возникают ситуации, когда не то что водители, но даже полиция не знает, а как же поступить с точки зрения закона. Если не устранить проблемы на втором уровне, какие-либо действия на первом уровне никогда не дадут результатов".

А для того чтобы гармонизировать законодательство, то есть решить проблемы второго уровня, нужно найти решение проблем третьего уровня.

"Это проблемы, связанные с тем, что в государстве отсутствует эффективная система управления вопросами безопасности дорожного движения. У нас нет единого органа, который отвечал бы за безопасность дорожного движения. С одной стороны, безопасность дорожного движения обеспечивает Нацполиция, но в то же время они руководствуются законом о Нацполиции, а там сказано, что они только контролируют. А если не решена проблема третьего уровня, то, соответственно, проблемы на втором и первом уровне также не будут решены", - добавляет Караваев.

Эксперты отмечают, что при создании единого органа, который анализирует ситуацию на дорогах и на основе полученных данных вносит изменения в законы, Украине пригодился бы опыт других стран, например, Сербии.

"Они создали единый орган, который, по сути, инициирует изменения в законодательство и анализирует ситуацию. А у нас та же патрульная полиция выполняет множество функций. Где-то кого-то ограбят, они все бросают и едут туда. Для них дорожное движение не является приоритетом, - сетует Караваев. - Были разговоры о создании дорожной полиции, но в законодательстве ее так и не прописали. Дорожной полицией назвали просто 200 экипажей, которые дежурят на трассах национального значения".

На самом деле, в правительстве отлично понимают эту проблематику, ведь еще в апреле прошлого года Кабмин утвердил Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения до 2020 года. По оценкам экспертов, программа достаточно хорошая, даже отличная, да вот только не выполняется. Например, для того, чтобы водители соблюдали ПДД, программа предусматривает установку систем фотовидеофиксации нарушений. Именно эта мера помогла бы существенно улучшить статистику ДТП. Но система в Украине так и не заработала. Почему? Да потому что, с экономической точки зрения, в ней никто не заинтересован.

"Необходимо посчитать экономические потери от смерти и травм людей в ДТП. Чтобы понимать, сколько стоят государству все ДТП, - поясняет "Апострофу" президент Всеукраинской общественной организации "Ассоциация безопасности дорожного движения" Михаил Берлин. - Например, ежегодно у нас около 30 тысяч травмированных людей. Когда человек попадает в больницу, а это в основном пешеходы, то у него нет денег на лечение. А в больнице тоже нет денег. Но все ДТП - страховые случаи, ведь у каждого водителя есть полис ОСАГО, он его покупает. Из этих денег создают фонды, которые должны все оплачивать. Но они не платят. Медики говорят: если есть такие фонды, почему они не перечисляют деньги на лечение нам? Например, человек в результате ДТП оказался в больнице, и страховая компания тут же перечисляет деньги на его лечение как страховое возмещение. В мире так все и работает. И когда такая система работает, страховщики начинают думать, а как сделать так, чтобы платить меньше? И тогда они приходят в полицию и инициируют установку камер. Страховые компании являются драйверами этого процесса, и запускается система. В противном случае - это очередной пиар".