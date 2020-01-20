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Задержание важного фигуранта дела Гандзюк: раскрыты подробности спецоперации

понедельник, 20 января 2020, 20:39
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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил о задержании в Херсонской области организатора преступной группы, которая причастна к смертельному нападению на активистку Екатерину Гандзюк. Задержанным, вероятно, является Игорь Павловский, бывший помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука.

О деталях проведенной операции Руслан Рябошапка сообщил в видеокомментарии на сайте СБУ.

"Офисом генерального прокурора вместе со Службой безопасности проведен ряд комплексных мер по противодействию организованной преступности в городе Херсон. В частности, проведено 35 обысков и сообщено о подозрении 9 лицам", - сообщил в частности генеральный прокурор.

По его словам, преступная организация занималась запугиванием, избиениями и уничтожением имущества наших граждан.

"Лицо, подозреваемое в создании этой организации, задержано, ему сообщено о подозрении, на данный момент он доставляется в один из судов Киева для избрания меры пресечения", - уточнил Руслан Рябошапка.

Процессуальные действия проводилась с целью раскрытия преступления, связанного с нападением на Екатерину Гандзюк.

Попутно в ходе отработки херсонского региона с целью противодействия организованной преступности было раскрыто два разбойных нападения и задержан человек, находившийся в розыске в связи с еще одним преступлением.

Генпрокурор не назвал фамилии подозреваемых по делу Гандзюк.

Как сообщал "Апостроф", в Херсонской области провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в регионе насилие над лицами и поджоги чужого имущества, в том числе по делу Екатерины Гандзюк.

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