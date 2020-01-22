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Rolls-Royce установил в Украине 100-летний рекорд

среда, 22 января 2020, 17:28
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В Украине за 2019 год было продано более 15 автомобилей марки Rolls-Royce, чем компания установила 100-летней рекорд.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Auto24.

Украинцы в прошлом году купили 16 машин Rolls-Royce, из них 3/4 пришлось на новый внедорожник марки Cullinan. Этот показатель втрое больше отметки в 2018 году и является рекордным за всю историю бренда в Украине, а она начинается от проданного в Одессе Rolls Royce в 1914 году.

По словам Фрэнка Тимана, регионального представителя Rolls-Royce Motor Cars в Европе, всего в Украине продано около сотни Rolls-Royce. Причем украинские покупатели выбирали довольно необычные комплектации – например, черный кузов и красный салон. Также существует спрос на эксклюзивное исполнение в версии Rolls-Royce Bespoke.

Еще одно направление работы Rolls-Royce в Украине – продажа моделей с пробегом. Они предназначены для тех, кто не хочет ждать своего заказа или не может потратить много денег на роскошный автомобиль, который ему нужен для статуса.

Также в прошлом году компания установила рекорд и во всем мире в 116-летней истории. За 2019 было продано 5152 автомобилей в 50 странах мира. Такой показатель на 25% больше, чем в 2018 году.

Как сообщал "Апостроф", стало известно о нешуточном состоянии супруги мэра Харькова Геннадия Кернеса, Оксаны Гайсинской. В ее автопарке четыре элитных авто, в том числе и Rolls-royce ghost.

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