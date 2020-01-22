Трещат по швам: украинка рассказала о реальной ситуации с детсадами

Проблема с нехваткой мест в детсадах в Украине вынуждает родителей отдавать детей в нелегальные дошкольные учреждения или придумывать не менее экстремальные альтернативы. Особенно остро чувствуют нехватку мест жители новых районов Киева и развивающихся пригородов.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Ближайший коммунальный садик находится от нас километрах в трех, - рассказывает "Апострофу" жительница села Софиевская Борщаговка (пригород Киева) Юлия. - На маршрутке всего - пара остановок. Казалось бы, совсем не много. Но! Проехать эти три километра практически нереально. Дорога из села всего одна, а жилых комплексов тут - десяток, не меньше. Поэтому утром дорога превращается в одну сплошную пробку, и чтобы проехать эти несчастные две остановки, нужно простоять в пробке не меньше часа. Но даже если бы я и была согласна каждое утро по часу "мариновать" трехлетнего ребенка в пробке, то в маршрутку, которая идет к садику, утром втиснуться просто нереально. Вот никак этого не сделать вообще, а собственного автомобиля у меня нет. Аналогичная ситуация и вечером, когда все едут с работы. Но даже если каким-то чудом я смогла бы добираться каждое утро в этот садик, то он просто трещит по швам: в группах по 40-50 детей. Кто там будет вообще заниматься моим ребенком хотя бы минимально?"

По этой причине родителям ничего не остается, как выкручиваться и искать другие варианты.

"У нас в мессенджере сформировалась группа мамочек, все знаем друг друга, и по очереди смотрим за детками друг друга, если кому-то срочно нужно отъехать по делам или по работе. Иногда это очень выручает. Ну а что делать?" - добавляет жительница Софиевской Борщаговки Юлия.

Отметим, что по словам премьер-министра Алексея Гончарука, перед началом учебного года 2019-2020, очередь в детские сады Украины насчитывала 30 тысяч детей.

Подробнее об этой проблеме, читайте в материале "Апострофа": Операция "мокрые штанишки": почему украинцы разрешают садикам "похищать" своих детей.