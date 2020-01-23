Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 23 января

23 января практически по всей территории Украины ожидается мокрый снег на протяжении всего дня. Исключением будут западные области, где осадки прогнозируют только ночью.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики отмечают, что мокрый снег в Украине будет чередоваться с дождями. В среднем температура по стране в четверг составит от -1 до 3 градусов тепла. Ночью ожидаются незначительные морозы - до 2 градусов с отметкой "минус".

В Киеве 23 января мокрый снег будет идти весь день. Днем и ночью температура будет одинаковой: от -1 до +1 градусов.

Напомним, что в этом году зима не балует изобилием снега жителей столицы и большей части Украины, однако на вершинах карпатских гор сохраняется снежный покров, туристов и местных жителей радует настоящая зимняя погода.