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Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: прогноз погоды на 23 января

четверг, 23 января 2020, 06:20
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Фото: Facebook

23 января практически по всей территории Украины ожидается мокрый снег на протяжении всего дня. Исключением будут западные области, где осадки прогнозируют только ночью.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики отмечают, что мокрый снег в Украине будет чередоваться с дождями. В среднем температура по стране в четверг составит от -1 до 3 градусов тепла. Ночью ожидаются незначительные морозы - до 2 градусов с отметкой "минус".

В Киеве 23 января мокрый снег будет идти весь день. Днем и ночью температура будет одинаковой: от -1 до +1 градусов.

Напомним, что в этом году зима не балует изобилием снега жителей столицы и большей части Украины, однако на вершинах карпатских гор сохраняется снежный покров, туристов и местных жителей радует настоящая зимняя погода.

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