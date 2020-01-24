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Пропаганда Кремля оконфузилась с "документом ЦРУ" про Бандеру: фото

пятница, 24 января 2020, 15:24
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На сайте ЦРУ опубликован англоязычный перевод статьи из журнала российских эмигрантов "Социалистический вестник", который хранился в архиве разведслужбы.

Об этом сообщают РосСМИ.

Многие российские СМИ перепутали статью из эмигрантского российского журнала 1951 года о Степане Бандере с "докладом ЦРУ".

Первым о публикации документа на сайте архива ЦРУ сообщил телеканал Минобороны РФ "Звезда".

"ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере. Один из них – доклад американской разведки, датированный 1951 годом, под названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", – говорится в сообщении телеканала.

Позже с похожими заголовками новость распространили многие другие российские СМИ. На нее даже отреагировала спикер МИД РФ. По ее словам, публикация "доклада ЦРУ" подтвердила, что Бандера является "профессиональным агентом Гитлера".

"Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное!", - написала Захарова.

На самом деле документом, на который ссылаются СМИ, является англоязычный перевод статьи "К десятой годовщина великой провокации" из "Социалистического вестника" 1951 года, который хранился в архиве ЦРУ. Журнал издавался в Германии, Франции и США в 1921–1965 годах сторонниками партии меньшевиков (РСДРП (м), которые покинули Советский Союз после прихода в власти большевиков.

В статье рассказывает о сотрудничестве ОУН с нацисткой Германией в начале Второй мировой войны и попытке провозглашении независимости Украины под протекторатом Берлина 30 июня 1941 года.

Автор статьи пишет, что "в то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах", и Бандера "с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера".

"Это рассказ о "мимолетном празднике" Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения. На самом деле было бы лучше, особенно сторонникам свободной Украины, стереть из истории своего движения этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего, кроме позора и страданий", - говорится в конце статьи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина отреагировала на скандальное заявление послов Польши и Израиля о том, что украинцам следует забыть о том, кто такой Степан Бандера и осудить его действия.

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