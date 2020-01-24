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Ученым удалось расшифровать ДНК древних людей: детали открытия

пятница, 24 января 2020, 01:15
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Ведущие палеогенетика мира впервые смогли взять образцы ДНК из останков древних Homo sapiens, которые жили на территории Африки в каменном веке, и использовать их геномы для изучения истории последних этапов эволюции человека.

Выводы ученых и геномы древних африканцев были опубликованы в статье в журнале Nature.

"Мы почти ничего не знаем о структуре популяций древних людей, живших в Африке к югу от Сахары. Мы получили первые полные геномы людей, живших в пещере Шум Лака на западе Камеруна примерно 8-3 тысячи лет назад. Этот регион считается прародиной группы народов банту", - пишут исследователи.

Дэвид Рейч (David Reich), известный палеогенетик из Гарвардского университета (США), а также другие ведущие специалисты в этой области столкнулись с исключением из этого правила, изучая остатки 18 древних жителей Африки, недавно найденных в пещере Шум Лака на западе Камеруна. Их кости, чей возраст составлял 8000 и 3000 годов, были найдены в слоях, связанных с концом каменного и бронзового века.

Ученые не надеялись на успех, однако им очень сильно повезло, остатки ДНК, пригодные для восстановления фрагментов полного генома, присутствовали в достаточном количестве в костях сразу четырех древних камерунцев. Все они, как отмечают генетики, были детьми, чей возраст составлял от 4 до 15 лет.

Их можно разбить на две пары достаточно близких родственников. Это говорит о том, что пещера Шум Лака была своеобразным "семейным кладбищем", которое жители западного Камеруна использовали подобным образом в течение многих тысяч лет.

Фрагменты генома сохранились в остатках всех детей необычно хорошо, что впервые позволило ученым не только изучить отдельные части митохондриальной ДНК, которая передается от матери к детям, или мужской Y-хромосомы, но и другие части генетического кода. Это в свою очередь дало Рейч и его коллегам уникальный шанс раскрыть историю миграций возможных предков народов банту, живших в этом регионе примерно 10-15 тысяч лет назад.

Вопреки ожиданиям ученых, жители пещеры Шум Лака были прямыми предками или даже близкими родственниками современных представителей народа банту.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Китае обнаружили новые фигуры терракотовых воинов, которые были созданы 2200 лет назад для защиты императора в загробной жизни.

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