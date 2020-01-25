Аномальная зима продолжается: синоптики дали свежий прогноз

В субботу, 25 января, на основной территории будет сухо и тепло, но в трех областях прогнозирую снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны синоптики обещают +2...+4 градуса днем и -1...-5 ночью. Осадков там не предвидится. Наоборот будет в восточных регионах: в Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет снежить. Дневная температура воздуха составит +2...+5 градусов за Цельсием, а ночью опустится до показателя -1...+1.

На юге столбики термометров в дневное время суток покажут +6...+8 градусов. На севере - 2-4 выше нуля.Также осадков не прогнозируют.

В целом в большинстве областей синоптики обещают солнечную погоду без снега и дождя. Ветер западный 5-10 м/с.

В Киеве днем будет +2...+4 градуса, а ночью -1...+1 градус. Осадков не будет.

Как сообщал "Апостроф", нынешняя зима в Украине уже получила статус редкой, а по всему миру климатологи продолжают фиксировать аномалии.