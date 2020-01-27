Появилась меткая фотожаба на "распространение" коронавируса в Украине

Информация о том, что в Киеве зафиксирован случай заражения коронавирусом, стал поводом для тревожной реакции пользователей сети.

В соцсетях появилась меткая фотожаба по этому поводу.

На картинке изображен кадр из культового фильма "Властелин колец. Две башни", на котором один из главных персонажей трилогии, король Рохана Теоден говорит свою сакраментальную фразу: "Итак, началось".

К счастью, как в понедельник, 27 января, показали лабораторные исследования, обнаруженный в Киеве коронавирус имеет другую этимологию, чем тот, который стал причиной эпидемии в Китае.

Как ранее сообщал "Апостроф", от смертельного коронавируса, который зафиксировали в Китае впервые в конце 2019 года, умерли уже 80 человек.

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