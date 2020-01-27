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Собака спасла женщину от смертельного коронавируса в Китае: детали забавной истории и фото

понедельник, 27 января 2020, 07:17
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Фото: Facebook

Жительницу Тайваня от смертельного коронавируса, который свирепствует в Китае, спасла ее собака по кличке Коми.

Об этом сама женщина рассказала таблоиду The Daily Mail.

По ее словам, пес раскромсал ее загранпаспорт накануне поездки в город Ухань, который ныне является эпицентром распространения смертельного заболевания.

"Спасибо, что ты снова защитил меня. Мне так повезло встретить тебя, мой маленький", - написала женщина на своей странице в Facebook.

Отмечается, что женщина рада, что все сложилось именно так, ведь когда она собиралась в Ухань, о вспышке коронавируса еще не было известно.

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