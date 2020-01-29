Это вызов не только для Украины: эксперты сделали важное заявление по судьбе антироссийских санкций

Санкции должны оставаться ключевым инструментом давления на Россию с целью восстановления украинского суверенитета и территориальной целостности.

К такому мнению пришли украинские и итальянские эксперты в сфере внешней политики во время круглого стола, организованного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ) совместно с Istituto Affari Internazionali (IAI) при поддержке Международного фонда "Возрождение"

Экспертное обсуждение, в котором приняли участие более 80 дипломатов, аналитиков и экспертов, состоялось во вторник, 28 января, в столице Италии Риме.

С докладами выступили эксперт МЦПИ в области международного права и прав человека Анастасия Глушко, главный советник МЦПИ Василий Филипчук и научный руководитель Istituto Affari Internazionali (IAI) Стефано Сильвестри.

Как сказано в пресс-релизе МЦПИ, среди стран Евросоюза именно Италия является одной из болевых точек из-за заявлений итальянских компаний о серьезных потерях от российских санкций. Кроме того, от итальянских политиков постоянно звучат призывы пересмотреть, смягчить и даже отбросить санкционное давление.

Однако, участники дискуссии отметили необходимость продолжения санкций против России, поскольку действия РФ в Украине - это вызов не только для нашей страны, а для всего международного сообщества, поэтому они должны получить общий скоординированный ответ.

"Санкции, как инструмент "between wars and words", остаются единственным способом давления на внешнюю политику России и одновременно ограничения ее разрушительного для международной безопасности потенциала", - подчеркнула эксперт МЦПИ в области международного права и прав человека Анастасия Глушко.

Эксперты МЦПИ отдельно отметили, что несправедливое решение итальянского суда по заключению украинского добровольца, гражданина Италии Виталия Маркива, должно быть пересмотрено.

Как сообщал "Апостроф", в Европейском союзе приняли решение расширить санкции против России, введенные из-за аннексии Крыма.