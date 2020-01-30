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Это сигнал: сеть взорвало фото необычного дорожного "знака" для чиновников в Украине

четверг, 30 января 2020, 12:05
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Украинцам, судя по всему, надоели нерешительные действия руководства страны в вопросе ремонта дорог. Чиновники постоянно отчитываются о том, что в Украине активно ремонтируется дорожное покрытие, но во множестве населенных пунктах ситуация просто плачевная.

Так, нервы не выдержали у жителей Винницкой области, которые придумали свой дорожный знак, посвященный чиновникам. На нем красуется надпись: "Сделайте дорогу, пи**ры!".

"В Украине в Винницкой области начали появляться новые знаки дорожного движения. Просьба от благодарных водителей Украины и всех неравнодушных распространить этот сообщение", - говорится в сообщении сообщества "Автомобилисты Украины".

Там же прикрепили фотографию данного знака.

Напомним, что на презентации планов Укравтодора "Дороги UA 2020" премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что с 1 марта 2020 года в Украине начнется массовое строительство дорог, приоритетным будет направление на Днепр.

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