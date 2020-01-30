Перестрелка со взрывом в Харькове: появились данные о пострадавшем и фото с места

Пострадавшим во время перестрелки, которая произошла в четверг, 30 января, около 13.30 на окраине города Харькова, оказался активист Национального корпуса Сергей Величко.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Х*евый Харьков".

Как стало известно, на полицейскую спецлинию "102" поступило сообщение от женщины о том, что возле дома по улице Кузнецкой раздались выстрелы и взрыв. Позже в сети появилась информация о том, что в перестрелке пострадал боец Нацкорпуса Сергей Величко. Подробностей инцидента не сообщают.

Очевидцы происшествия опубликовали в сети фотографии, на которых видна группа неизвестных людей на улице и автомобили, на которых участники перестрелки скрылись с места происшествия. По опубликованной информации, в связи с инцидентом разыскивается автомобиль Порше Кайен черного цвета (АХ8670НМ) и Фольксваген Пассат Б-6 темного цвета, возможно темно-синий (АХ0120НК).

Полиция объявила в городе и области операцию "Сирена".





Как ранее сообщал "Апостроф", 25 октября на парковке возле супермаркета в Харькове произошла стрельба - из огнестрельного оружия стреляли в заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова.