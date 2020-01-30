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Украинский военный рассказал про 16-летних боевиков и пытки на глазах у сына офицера РФ

четверг, 30 января 2020, 20:35
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Бывший военнослужащий ВСУ, боец Добровольческого украинского корпуса Дмитрий Федонюк рассказал о том, как он попал в плен боевиков в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на материал "Цензор.нет".

Украинцы попали в плен втроем, под Снежным. Их отвезли в штаб горсовета, давили на них морально и физически.

"У нас была возможность совершить побег, но куда бежать - мы не знали. Почему думаю, что мы могли бы бежать? Потому что нас охраняли дети, лет по 16. С карабином в руках. Похоже, что это были местные", – рассказывает Федонюк.

По словам бойца, у него нет сомнений, что допрашивали их российские офицеры. Они носили форму российского образца, говорили о том, что уже прошли по несколько военных кампаний.

"Кстати, на допросе присутствовали дети... Шестилетний сын одного из офицеров сидел на допросе. Позывной этого россиянина был Ленин. Он сам маленький, лысый, похожий на вождя. Говорят, его уже нет в живых. Нас при ребенке и били", – говорит боец.

Спрашивали у военных в основном о дислокации украинских сил.

"У нас в документах было указано, что мы только заехали в зону боевых действий, не долго там находились. Поэтому они сами понимали, что мы не много успели узнать. Нас просто держали в камере, местных к нам бросали. Там же уже комендантский час был. Кого ловили за его нарушение, к нам и бросали. Мы с ними не общались. В соседней камере сидели судья с мужем. Они к нам уже туда попали. От них, думаю, денег хотели", – отмечает Федонюк.

Как ранее сообщал "Апостроф", журналист и блогер Станислав Асеев, экс-пленник боевиков так называемой ДНР, рассказал о пытках, которым подвергались заключенные в "Изоляции", бывшем донецком арт-центре, который в оккупации превратили в концлагерь.

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