RU  UA  EN

пятница, 31 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

31 января

13:27
Илон Маск выпустил свой танцевальный трек - говорит, все написал сам
13:10
РосСМИ взбудоражили новостью про убийство Цемаха
13:05
Ученые нашли останки хищника, жившего сотни миллионов лет назад: фото
13:00
Мать Леди Гаги рассказала о школьной травле и депрессии ее дочери
12:44
Актер из "Очень странных дел" лег на четвертую операцию - и все из-за редкой болезни
12:44
В Украину запретили въезд российской поп-звезде, хвалившей Путина
12:30
Под Одессой простились с погибшим на Донбассе бойцом: опубликованы фото
12:28
Ассоль представила песню, с которой выступит на Нацотборе на Евровидение-2020: видео
12:28
В Харькове пьяный лейтенант ГФС устроил гонки с полицией: фото и видео
11:55
Красива в любом возрасте: 53-летняя Синди Кроуфорд показала стройные ноги на обложке модного глянца
11:39
Как перекрывали трассу для огромного кортежа в Киеве: в сети показали фото
11:37
Британский певец снял зрелищный клип в Киеве и показал маски украинского дизайнера: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Одессой простились с погибшим на Донбассе бойцом: опубликованы фото

пятница, 31 января 2020, 12:30
переглянути новину українською
Фото: Бессарабия INFORM

В четверг, 30 января, в Одесской области провели в последний путь погибшего на Донбассе бойца Евгения Щуренко.

Об этом сообщает ресурс "Бессарабия INFORM".

Церемония прощания состоялась в Свято-Николаевском храме. Там собрались родные, близкие, друзья и все желающие почтить память героя Украины. Также пришли и военные из разных населенных пунктов страны. Сопровождал процессию духовой оркестр.

После прощания в церкви, гроб с покойным пронесли на руках по главной улице города. Люди, проходившие мимо, останавливались и склоняли головы в память о погибшем воине. Многие выходили на улицу из домов, магазинов и организаций.

На кладбище прозвучали традиционные выстрелы.

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", 22 января в Луцке попрощались с погибшим бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Денисюком с позывным "Сократ".

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

И снова протесты под ГАСИ, или "схемы" возвращаются

Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

СМИ: как букмекерский магнат Швиндлерман Украину покупает

Гаси свет в ГАСИ: что происходит в главном госоргане по архитектуре и строительству

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: