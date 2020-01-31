Под Одессой простились с погибшим на Донбассе бойцом: опубликованы фото

В четверг, 30 января, в Одесской области провели в последний путь погибшего на Донбассе бойца Евгения Щуренко.

Об этом сообщает ресурс "Бессарабия INFORM".

Церемония прощания состоялась в Свято-Николаевском храме. Там собрались родные, близкие, друзья и все желающие почтить память героя Украины. Также пришли и военные из разных населенных пунктов страны. Сопровождал процессию духовой оркестр.

После прощания в церкви, гроб с покойным пронесли на руках по главной улице города. Люди, проходившие мимо, останавливались и склоняли головы в память о погибшем воине. Многие выходили на улицу из домов, магазинов и организаций.

На кладбище прозвучали традиционные выстрелы.

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Как сообщал "Апостроф", 22 января в Луцке попрощались с погибшим бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергеем Денисюком с позывным "Сократ".