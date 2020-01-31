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Позорная история с батонами для ветеранов в Крыму получила продолжение: фото

пятница, 31 января 2020, 11:12
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Мая Хужина и Лариса Щербула - чиновницы Керченського горсовета в аннексированном Крыму, которые подарили блокадникам пироги, 30 января написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские СМИ.

Сначала заявление с просьбой освободить ее по собственному желанию подал председатель Керченского горсовета Мая Хужина. За ней об увольнении попросила ее заместитель Щербула.

"Я не вижу своей вины в скандале с блокадниками. Дочь одной из ветеранов Елена Матвейченко говорила, что ее матери Евгении Прошиной подарили большой букет цветов, медаль и пирог. Она обиды не чувствует", - прокомментировала ситуацию Хужина.

31 января в 10:42 Хужина отозвала свое заявление об отставке.

"Да, отозвала заявление. Меня народ избирал и я - слуга народа. Я буду делать так, как моим избирателям удобно. А мои избиратели всю ночь писали мне смски", - сказала Хужина.

И Хужина, и Щербула - депутаты от партии РФ "Единая Россия".

Как писал "Апостроф" ранее, в Орле (Россия) на социальном баннере с ветеранами допустили грубую ошибку с правописанием.

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