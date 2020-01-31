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Весь мир против нас: сети впечатлил пост Яроша про геев и катастрофу в Украине

пятница, 31 января 2020, 08:08
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Украинскому народу, которого становится все меньше, мир навязывает извращенства.

Об этом сообщает политический деятель Дмитрий Ярош на своей Facebook-странице.

Он высказался про сексуальные меньшинства, которые сейчас популярны в других странах, а также это принимают и в Украине.

"Гомосексуалисты и другие извращенцы, стали "нормальным явлением". Они захватывают власть и навязывают людям свою "очередь дневную" - сатанинскую. Гомосексуальная диктатура овладела многими странами мира. Посмотрите фильмы и сериалы. Если там нет извращенцев, то это уже "неформат"...", - написал Ярош.

Он отметил, что как христианин, не воспринимает такие "извращенства", не хочет осуждать, но и не собирается молчать об этом.

"Украинцы, вы же понимаете, что те, что типа "наши союзники" все делают для того, чтобы нас, на своей Богом данной земле не осталось? Министр Дубилет посчитал, что нас в Украине осталось 37 с хвостиком миллионов. Нас - украинцев. Которых в 1991 году было 52 миллиона!", - отметил политический деятель.

По словам Яроша, его друзья и семья не воспринимают "такого греха как гомосексуализм".

"Мы - Украинцы-Христиане. Мы создаем государство на своей украинской земле. Свое - Украинское Государство", - подчеркнул Ярош.

На такой пост Яроша отреагировал журналист Дмитрий Резниченко. Он опубликовал фото с Донбасса, где есть и сам Ярош. Журналист написал, что позади него стоит гей, который защищает Украину.

В сети пользователи также прокомментировали пост Яроша.

Как сообщал "Апостроф", пятеро радикалов-гомофобов напали на ветерана АТО возле его дома, после того как он сделал каминг-аут.

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