RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

00:24
В Виннице вор с веником украл мощи святого Николая: фото

1 февраля

23:58
Адская жара: что ждет украинские города из-за изменения климата
23:50
В Украине собираются изменить правила пересечения границы с Россией: что изменится
23:29
У Зеленского рассказали, когда хотят организовать выборы на оккупированном Донбассе
22:30
В центре Киева жестоко наказали наглого "героя парковки": фото
21:31
В Киеве из Днепра выловили страшную находку: опубликованы фото
20:55
Осталась маленькая дочь: побратимы рассказали об убитой на Донбассе военной, фото
20:35
Повышение пенсий в Украине: чего ожидать самым "богатым" и бедным пенсионерам
20:25
В Киеве на девушку напали рядом с метро: опубликовано видео
19:55
Наступление коронавируса продолжается: заболевание нашли в еще одной стране Европы
19:43
5 шагов к здоровому похудению: с чего стоит начать борьбу с лишним весом
18:50
Часть Украины затопит: появился тревожный прогноз об изменении климата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Адская жара: что ждет украинские города из-за изменения климата

суббота, 01 февраля 2020, 23:58
переглянути новину українською

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о новых последствиях изменениях климата для украинских городов.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Так в декабре и январе у нас была температура воздуха, которая характерна или для середины ноября, или для середины марта. А максимальная температура в декабре составляла 15-18 градусов и более. Самые высокие температуры наблюдались 19 декабря. Именно они были обусловлены таким мощным выносом тепла из Атлантики. Этот процесс очень похож на тот, который наблюдался в июне прошлого года. Мы помним, что во Франции температура воздуха иногда достигала 46 градусов тепла", - рассказала она

По ее словам, если этот процесс летом повторится, то велика вероятность того, что температура воздуха у нас будет такой же, как и во Франции - 40 градусов тепла и выше. И риск возникновения таких ситуаций возрастает все больше и больше.

"Особенно опасны такие явления в крупных городах. Ведь город дополнительно создает остров тепла за счет большой застройки, большого количества автомобилей и асфальтированных территорий, а также малого процента зеленых зон. Этот эффект острова тепла дополнительно дает нам 10 и более градусов. И если мы говорим о температуре +46, которая наблюдалась во Франции, то это в тени и на метеоплощадках, где зеленая зона. А в городе к этому показателю надо добавить 10, а то и 15 градусов. И это температура на высоте 2 метров. Чем ближе к земле, тем выше температура. И теперь представьте, как будут себя чувствовать дети и животные в таких условиях", - сказала Балабух.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

И снова протесты под ГАСИ, или "схемы" возвращаются

Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: