Адская жара: что ждет украинские города из-за изменения климата

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала о новых последствиях изменениях климата для украинских городов.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Так в декабре и январе у нас была температура воздуха, которая характерна или для середины ноября, или для середины марта. А максимальная температура в декабре составляла 15-18 градусов и более. Самые высокие температуры наблюдались 19 декабря. Именно они были обусловлены таким мощным выносом тепла из Атлантики. Этот процесс очень похож на тот, который наблюдался в июне прошлого года. Мы помним, что во Франции температура воздуха иногда достигала 46 градусов тепла", - рассказала она

По ее словам, если этот процесс летом повторится, то велика вероятность того, что температура воздуха у нас будет такой же, как и во Франции - 40 градусов тепла и выше. И риск возникновения таких ситуаций возрастает все больше и больше.

"Особенно опасны такие явления в крупных городах. Ведь город дополнительно создает остров тепла за счет большой застройки, большого количества автомобилей и асфальтированных территорий, а также малого процента зеленых зон. Этот эффект острова тепла дополнительно дает нам 10 и более градусов. И если мы говорим о температуре +46, которая наблюдалась во Франции, то это в тени и на метеоплощадках, где зеленая зона. А в городе к этому показателю надо добавить 10, а то и 15 градусов. И это температура на высоте 2 метров. Чем ближе к земле, тем выше температура. И теперь представьте, как будут себя чувствовать дети и животные в таких условиях", - сказала Балабух.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.