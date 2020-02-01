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Сказочный Евгений: в сети волна гнева из-за совета "слуги народа" пенсионерке, которой нечем платить за газ

суббота, 01 февраля 2020, 13:45
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Украинцев возмутило отношение народного депутата от провластного большинства Евгения Брагаря к пенсионерке, которой он посоветовал продать собаку, чтобы рассчитаться за газ.

Свои комментарии пользователи оставили в Facebook под видео с прямой трансляцией 112 канала.

Напомним, что в студию позвонила пенсионерка из Кировоградской области, которая пожаловалась, что, несмотря на субсидию, не имеет возможности с пенсии в 2 тысячи гривен оплачивать коммунальные услуги. Брагарь ответил, что субсидию не предоставляют кому попало и нужно еще разобраться, не имеет ли пожилая женщина дополнительного имущества. Например, собаки, которую можно продать, получить деньги и оплатить услуги газоснабжения.

Также Евгений Брагарь известен тем, что обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности двух волонтерок, которые попросили водителя автобуса, в котором ехали, выключить российский сериал.

Пользователи напомнили Брагарю, что в ситуации, в которой оказалась пожилая женщина, звонившая в студию, находится большинство пенсионеров Украины.

На очереди - пенсионная реформа, в ходе которой всем украинцам пенсионного возраста нужно пересчитать выплаты и назначить такую ежемесячную сумму, которой бы хватило на удовлетворение базовых жизненных потребностей.

Многие из комментаторов назвали "совет" нардепа странным, неуместным и издевательским по отношению не только к пенсионерке из Кировоградской области, но и ко всем украинцам.

Не упустили пользователи и того факта, что Брагарь - один из самых молодых нардепов в Верховной Раде.

Мужчине 25 и, вероятно, он не имеет необходимого опыта для законодателя, ведь до избрания депутатом был аспирантом Киевского Национального Университета, а также основателем и преподавателем польского языка в проекте "Лингвист".

Как информировал "Апостроф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский поручил разобраться с платежками за отопление, которые получили украинцы.

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