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Коломойский и Янукович "в деле": новая порция смешных фотожаб о коммуналке в Украине

воскресенье, 02 февраля 2020, 13:39
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Высказывание народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать свою собаку для оплаты коммунальных тарифов, продолжает порождать остроты у пользователей сети.

В фотожабах, которые публикуют в соцсетях, уже фигурируют украинский олигарх Игорь Коломойский и экс-президент Виктор Янукович.

Экс-владельца "Приватбанка" Коломойского изобразили вместе с небезызвестной "Бабой с котом", которая переспрашивает, а не переписать ли на собаку еще и хату.

Сбежавший из Украины после Ревлолюции Достоинства президент Янукович изображен с головой собаки. Он говорит одну из самых известных своих фраз: "Останавитесь!".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Харькове на 20 году жизни умерла самая старая собака Украины и рекордсменка национального реестра рекордов по имени Луша Толстенькое Счастье.

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