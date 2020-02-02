Коломойский и Янукович "в деле": новая порция смешных фотожаб о коммуналке в Украине

Высказывание народного депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, который предложил пенсионерке продать свою собаку для оплаты коммунальных тарифов, продолжает порождать остроты у пользователей сети.

В фотожабах, которые публикуют в соцсетях, уже фигурируют украинский олигарх Игорь Коломойский и экс-президент Виктор Янукович.

Экс-владельца "Приватбанка" Коломойского изобразили вместе с небезызвестной "Бабой с котом", которая переспрашивает, а не переписать ли на собаку еще и хату.

Сбежавший из Украины после Ревлолюции Достоинства президент Янукович изображен с головой собаки. Он говорит одну из самых известных своих фраз: "Останавитесь!".

Как ранее сообщал "Апостроф", в Харькове на 20 году жизни умерла самая старая собака Украины и рекордсменка национального реестра рекордов по имени Луша Толстенькое Счастье.