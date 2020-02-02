Прогулки будут интересней: появилась меткая фотожаба на панику вокруг коронавируса в Украине

Украинцы продолжают обсуждать в социальных сетях ситуацию с распространением смертельного коронавируса по всему миру. На эту тему ежедневно создаются меткие фотожабы, которые вызывают массу эмоций у пользователей.

Очередная из них была опубликована на странице Сергея Кравца в Facebook,

На картинке изображен человек, который стоит во дворе в костюме химической защиты и кричит в окно фразу "Тетя Лена! А Славик выйдет погулять?".

В комментариях пользователи оценили старания автора позитивными комментариями. Люди согласны с тем, что украинцам на данный момент нечего переживать из-за вируса, который в основном бушует в Китае.

Напомним, что на Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса - умер 44-летний мужчина, приехавший из Уханя.