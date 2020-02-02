RU  UA  EN

воскресенье, 2 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

2 февраля

09:48
В России молодая девушка погибла под завалами кафе: фото и видео с места страшной трагедии
09:34
Прости, что не была рядом: девушка погибшего бойца ВСУ потрясла сеть признанием
09:32
Прогулки будут интересней: появилась меткая фотожаба на панику вокруг коронавируса в Украине
09:10
В России львы устроили дикое побоище в цирке во время выступления: жуткое видео
08:44
Коронавирус начал убивать за пределами Китая: тревожные данные и видео
08:23
В Запорожье пенсионерка поплатилась жизнью за попытку перебежать дорогу: печальное видео
08:05
Встречайте новую валюту! Сеть взорвалась фотожабами из-за предложения нардепа продать собаку
07:53
Готовим дома ароматные кексы на сметане: пошаговый рецепт и советы
07:48
Украинские военные понесли тяжелые потери на Донбассе: заявление штаба
07:35
Под Киевом бойцовские собаки едва не растерзали двух женщин: жуткие детали и фото
07:24
Пусть лучше продаст мозги: пенсионерка жестко ответила "слуге народа" на совет о собаке
06:30
Гороскоп на 2 февраля: Водолеям понадобится помощь, а Львы смогут избежать конфликтов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Прогулки будут интересней: появилась меткая фотожаба на панику вокруг коронавируса в Украине

воскресенье, 02 февраля 2020, 09:32
переглянути новину українською

Украинцы продолжают обсуждать в социальных сетях ситуацию с распространением смертельного коронавируса по всему миру. На эту тему ежедневно создаются меткие фотожабы, которые вызывают массу эмоций у пользователей.

Очередная из них была опубликована на странице Сергея Кравца в Facebook,

На картинке изображен человек, который стоит во дворе в костюме химической защиты и кричит в окно фразу "Тетя Лена! А Славик выйдет погулять?".

В комментариях пользователи оценили старания автора позитивными комментариями. Люди согласны с тем, что украинцам на данный момент нечего переживать из-за вируса, который в основном бушует в Китае.

Напомним, что на Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса - умер 44-летний мужчина, приехавший из Уханя.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Пылевые бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину

+14 и дождь со снегом: последний месяц зимы начинается аномальной погодой

И снова протесты под ГАСИ, или "схемы" возвращаются

Уже жгут платежки: что происходит с оплатой за газ в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: